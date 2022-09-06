Bingöl ekibine Teknofest'te 'en iyi sunum' ödülü

Samsun'da düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılan Bingöl ekibi en iyi sunum ödülü aldı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stem Robokulüp ekibi TEKNOFEST Karadeniz'de ödül sevinci yaşadı. Katılımcıların büyük sevinç ve coşku yaşadığı TEKNOFEST Karadeniz sona erdi.

6 gün süren festival sonunda takımlar ödüllerine kavuştu. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stem Robokulüp ekibi festivalde en iyi sunum ödülü kazandı. Bingöl ekibi 5 bin 248 takım arasında 5. oldu.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Bingöl STEM Tarım Teknolojileri Takımı'nın Teknofest 2022 Samsun Final Yarışmasında En İyi Sunum ödülünü aldığını ve ayrıca 5 bin 248 takım arasından beşinci olduğunu belirterek, "Teknofest 2022'de 2.ödülünü alan Bingöl STEM Robokulüp ekibini tebrik ediyorum. Bu tür yarışma ve etkinliklerin öğrencilerimizin gelişimine önemli katkılar sunduğuna inanıyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, TEKNOFEST Karadeniz'de ödül almaya hak kazanan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stem Robokulüp ekibini tebrik etti. Yılmaz, paylaşımında, “Samsun'da finali gerçekleştirilen Teknofest 2022'de Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stem Robokulüp Ekibimiz Tarım Teknolojileri Alanında 5248 Takım Arasından En İyi Sunum Ödülü Almaya hak kazanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise yayımladığı tebrik mesajında, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik etti.