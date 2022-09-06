Bingöl'e yeni atanan öğretmenlerden İl Milli Eğitim'e ziyaret
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Bingöl’e yeni atanan ve Bingöl’de öğretmenliğe adım atan öğretmenleri kabul etti.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Son öğretmenlik atamasında atanan ve Bingöl’e tayin olan öğretmenler görev yerlerine gelmeye başladı.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Bingöl’e yeni atanan ve Bingöl’de öğretmenliğe adım atan öğretmenleri kabul etti. Öğretmenleri kabul eden Yücel, Bingöl’deki görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Bingöl’e yeni atanan ve Bingöl’de öğretmenliğe adım atan öğretmenlerin buluşmasına ilişkin Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “İlimize yeni atanan ve öğretmenliğe ilk adımı atan öğretmenleri makamında kabul ederek tebrik eden İl Müdürümüz Sayın Halil Yücel, kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileyerek İlimizdeki görevlerinin hayırlı olmasını diledi” ifadelerini kullandı.
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