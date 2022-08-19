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Bingöl'e Sağlıklı Hayat Merkezi

Yerel 19.08.2022, 15:07
Bingöl'e Sağlıklı Hayat Merkezi

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Bingöl merkez İnönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6 Hekimlik ASM+TSM+SHM'nin içinde bulunduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin İnönü Mahallesi'nde hizmete girdiği duyuruldu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu tarafından merkezde yapılan incelemelerde resmi açılışın daha sonra yapılacağı bildirildi.

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