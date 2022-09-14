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Bingöl'de Solhan'a yeni ASM geliyor
Yerel 14.09.2022, 13:53
Bingöl’de birçok ASM’nin yapım çalışması kapsamında 2022 yılında birçok yeni ASM açan İl Sağlık Müdürlüğü, Solhan ilçesine yeni ASM'nin temelini attı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binasının temelinin atıldığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada 2022 yılında bir çok yeni ASM açıldığını belirtti.
Açıklamada merkeze ve ilçelere bağlı köylerdeki birçok sağlık evlerinin de yeniden bakımları yapılarak hizmete açıldığını kaydedildi.
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