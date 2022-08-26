Bingöl'de periton diyalizi kateteri yerleştirildi

Türkiye'de Araştırma hastaneleri dahil sayılı hastanede gerçekleştirilen işlem Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Murt tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Hastaların evde kendi diyalizini yapabilmesini sağlayan, uygun şartlarda ve özverili takiple Bingöl'de hastalara evde diyaliz konforu sunan Periton diyalizi için gerekli olan Periton Diyalizi Kateteri yerleştirilmesi işlem başarıyla gerçekleştirildi.

Diyaliz yöntemi seçiminin hastanın durumuna ve tercihine göre yapıldığı belirten Nefroloji uzmanı Uz. Dr. Ahmet Murt; Periton Diyalizi Kateterinin perkütan yolla yerleştirilmesinin hasta konforu için bir avantaj olduğuna değinerek, bu işlemin Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanmasının periton diyalizini tercih edecek böbrek hastaları için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Uz. Dr. Murt, hazırlık şamasındaki destekleri için hastanenin Radyoloji Uzmanı Dr. Mazhar Yalçın'a, Anesteziyoloji Uzmanı Dr. Burak Güneri'ye, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erhan Altıntaş'a ve tüm süreci yakından takip eden Başhekim Uz. Dr. Ramazan Gengörü'ye teşekkürlerini iletti.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hemodiyaliz ve periton diyalizi işlemleri hemşire ve tekniker arkadaşların özverili çalışmaları sayesinde kesintisiz sürdürülebildiğine dikkati çeken Murt, "Disiplinli çalışmaları için hemodiyaliz Başhemşiresi Filiz Karasungur nezdinde tüm hemodiyaliz çalışanlarına, sorumlu hemşire Hatice Tunç Taşar yönetimindeki Nefroloji Kliniği çalışanlarına ve hastalara evlerinde de 7 gün/24 saat desteğini esirgemeyen sertifikalı periton diyalizi hemşiremiz Arife Çamuka'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.