Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’ün merkez köylerinden biri olan Ağaçeli köyünde çıkan orman yangını çok büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre yangın Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyün de bulunan ormanlık alan da çıktı. Çevre deki vatandaşların olayı ihbarı üzerine, Bingöl Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine zamanın da intikal eden ekipler bir arazöz, ilk müdahale aracı ve 10 personel ile yangına müdahale edildi.

Çıkan yangın köylülerin ve çevredki vatandaşların desteği ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.