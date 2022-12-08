Bingöl'de öğrencilere 'kitap okuyun' tavsiyesi

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Öğrencilerimize üç öğüt veriyoruz; bugün yapman gerekeni erteleme, böbürlenme, heyecanını kaybedip asla pes etme” dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları’ paneli, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi ve Mevlana Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin panelist olarak yer almasıyla gerçekleşti.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Mektebi Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yardımcısı Abdullah Özübek, İl Milli Eğitim Müdürümüz Halil Yücel, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programda TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencisi İrem Günerigök başkanlığında, öğrenciler Meryem Betül Özgen, Leyla Bayantemur, Hümeyra Bozkurt ve Beyzanur Bürkek’in sunumlarıyla “Mustafa Kutlu Açılış Paneli” gerçekleştirildi.

Programda konuşan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, kitap okuyarak üniversiteye giden öğrencilerin, hayata emsallerine göre önde başlayacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, ise, Anadolu Mektebiyle Bingöl’de bir ilki, bir hayalimizi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Anadolu Mektebi, başta ülkemiz olmak üzere, gönül ve kültür coğrafyamızın sanat, kültür ve edebiyatına düşünce ve eserleriyle büyük katkıda bulunan şair, yazar ve düşünürleri, genç okuyucularla buluşturmaya yönelik, bir yazar okuma programı, bir kültür-edebiyat hareketidir. Yazar Okumalarıyla, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sorumluluk sahibi, ilkeli, araştırıp sorgulayan, çok yönlü ve donanımlı yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır" dedi.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Aydoğdu ise, Gençlere baktığında geleceği gördüğünü, bu nedenle de yapılan çalışmaları çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.