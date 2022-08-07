Bingöl'de nehirde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri’nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 vatandaşi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Bingöl’ün Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehrine gittiğnde yaşandı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisi yükselirken, 3 arkadaş nehirde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu AFAD’a bildirmeleri ardından bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.