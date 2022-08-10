Bingöl'de Milli Eğitim'de yangın tatbikatı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı. Hazırlanan senaryo gereği İtfaiye Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından yangında kurtarma operasyonu da gerçekleştirildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ‘2022 Afet Tatbikat Yılı’ faaliyetleri çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı.

2022 Afet Tatbikat Yılı faaliyetleri çerçevesinde, Sivil Savunma ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimlerinin koordinesiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Yetkililer, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlardaki amacın personel ve çalışanlara temel afet bilinci oluşturmak, muhtemel bir yangına, depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, herhangi bir yangına en erken ve en az zararla atlatmak doğal afetler konusunda doğru bilgiler ışığında tecrübe aktarımını sağlamak olduğunu belirtti.

Tatbikat anında tehlike sireninin duyulmasının ardından, İl Milli Eğitim çalışanları tahliye edilerek açık alana çıkarıldı.

Senaryo gereği tatbikat sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen yangın olayı, itfaiye ekipleri tarafından zayiatlar en aza indirilerek, kontrol altına alınma ve söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.