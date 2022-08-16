Bingöl'de marketlere gıda denetimi

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki marketlerde gıda kontrolü gerçekleştirdi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelindeki marketlerde denetim yaptı.

Özellikle son kullanım tarihli ürünleri denetleyen ekipler, işletme sahiplerini de bilgilendirdi.

Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Kontrol görevlilerince mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu gıda satış yerlerinde son kullanım tarihi geçen ürünlere yönelik gerekli kontroller yapıldığı ve yapılacağı kaydedildi.