Bingöl'de mahalle muhtarı taziye yemeğine son verdi

Bingöl'de bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Nihat Çelik, muhtarı olduğu mahallesinde bulunan iki camide taziye yemeğinin kaldırıldığını açıkladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de gündeme gelen ve uygulamaya konulamayan taziye yemeklerinin kaldırılması konusu Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Hz Hamza Çayboyu Camisi ve Uzunsavat Şeyh Süleyman Camisi’nde uygulamaya konuldu.

Mahalle Muhtarı Nihat Çelik, dinimizde yeri olmayan ve adet haline gelen cenaze sahibine yük olan acısını yaşamadan yemek verme arayışına düşen cenaze sahibini bu eziyetten kurtarmak için iki camide taziye yemeği vermeme kararı aldıklarını duyurdu.

Muhtar Çelik, "Bizler kimsenin hayrına ve şerrine karışmıyoruz ancak insanlarımız ölülerinin arkasından hayır yapacak. Biz bu hayrın insanlar acılı haldeyken yemek olarak yapılmasından yana değiliz. Bu kararımız dileriz ki Bingöl’de emsal teşkil eder ve il genelinde taziye yemeği kaldırılır" dedi.