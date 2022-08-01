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Bingöl'de kenevir operasyonu

Yerel 01.08.2022, 19:34
Bingöl'de kenevir operasyonu

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarlalara ekili toplam da 311 bin 271 kök kenevir ve 2 kilo 805 gram kubar ele geçirildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) -  Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde Genç ilçesi Sağgöze Köyü Kaymaz mezrası kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendiği açıklandı.

Operasyon kapsamında tespit edilen 10 tarla içerisinde 311 bin 271 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 bin 810 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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