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Bingöl'de kapalı köy yolları açma çalışmaları sürüyor
Yerel 30.01.2023, 14:14
Bingöl'de kar dolayısıyla yolu kapanan 47 köyde, 110 ekiple yol açma çalışmaları sürüyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan köy yollarında çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Merkeze bağlı 11, Adaklı ilçesinde 9, Genç ilçesinde 11, Karlıova ilçesinde 7 ve Solhan ilçesinde 9 köy olmak üzere toplamda 47 köy yolunda 110 personelle çalışmalar aralıksız sürüyor.
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