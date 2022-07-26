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Bingöl'de 'göç yönetimi' toplantısı
Yerel 26.07.2022, 16:32
Bingöl Göç İdaresi İl Müdürlüğü, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlardaki göç yönetimi toplantılarını sürdürüyor.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Kamu çalışanlarının göç alanındaki bilgilerini arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirme yapmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.
Okul müdürleri ve kurum personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi amacıyla uygulanan politikalar anlatıldı.
Toplantıların periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
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