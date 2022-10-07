Bingöl'de doğa ve hayvanları koruma polislerinden etkinlik

Bingöl’de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nce, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Bingöl'de koruma polislerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklara, büronun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma görevlileriyle birlikte Geçici Hayvan Bakımevi ziyaret edilerek, sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Son olarak Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Köpek Eğitim Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.