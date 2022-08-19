Bingöl'de ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bingöl’e gönderilen ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı başladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Dağıtım yerini inceleyen ve şube müdürlerinden bilgi alan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 2003 yılından beri okulların açıldığı günden itibaren çocukların kitapları masalarının üzerinde olduğunu belirterek, "Bu yılda aynı şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi bakanlığımızın ilimize ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplar gönderiyor. Okulların açıldığı günden itibaren, çocukların kitaplarının masalarının üzerinde olması için mesai mefhumu gözetmeksizin dağıtım yapılıyor. Bu anlamda kitap dağıtımında görevli tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yücel, il genelinde yaklaşık 60 bin öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını söyledi.