Bingöl'de çöp sorununa çözüm için 'sosyal' arayış

Bingöl'de merkeze bağlı olan Beyaz Toprak, Kardeşler,Sarıçiçek köyleri ile Kantar ve Kervansaray’ın olduğu bölgede yapılan çöp tesisi, hem insan sağlığını hem de doğayı tehdit etmeye başladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Sosyal medya üzerinden #'bingöldehizmetçöp' etiketiyle açılan ve bir çok kullanıcı tepkilerini dile getirdiği çöp sorunuyla ilgili vatandaşlar ilgili kurumları göreve davet etti.

Yapılan paylaşımlarda Bingöl Belediyesi’nin 2013 yılında bölgenin en yeşil piknik alanı olan Beyaz Toprak, Kardeşler köyü, Sarıçiçek, Kantar ve kervansaray bölgesine çöp tesisi yapıldığına dikkati çekilerek, "Bölgede yapılan tesisin doğaya hem de insan hayatına negatif etkisi 9 yıldır sürmekteydi. Son yapılan anlaşmada sözleşme 29 yıl uzatılarak adeta bölge halkının çektiği sorunlar görmezden gelinmiştir. 2013 yılında çed raporu verilen yer, yasalara göre en az yerleşim yerine 1000 m uzak olması gerekirken bu durum minimalize edilerek beyaz toprak köyünün 500 m yakınına yapılmış insan hayatına olan olumsuz durum, görmezden gelinmiştir. Bölge, hem yerli halkın seyahat bölgesi olup hem de yoğun bir tarım alanı olarak kullanılmakta. Gelinen durumda bölgede yaşamak güç haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.