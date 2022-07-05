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Bingöl'de bozulan yol ve kaldırımlara yenileme
Yerel 05.07.2022, 15:12
Bingöl Belediyesi, üstyapı çalışmaları çerçevesinde Çapakçur Viyadüğü'ndeki bağlantı yollarını ve Simani Mahallesi'ndeki kaldırımları yenilemeye başladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediyesi, üstyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, Çapakçur Viyadüğü'nden Aşağı Çarşı mevkine bağlantı sağlayan yaya yollarını yenileme çalışmalarına başladı.
Bu çalışma kapsamında merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, bozulan yol ve kaldırımları yeniliyor.
Şehir merkezindeki çalışmaların özverili bir şekilde devam edeceği kaydedildi.
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