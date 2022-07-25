Bingöl'de 35 yıllık husumet barışla son buldu

Bingöl merkeze bağlı Çiris köyünde yaşayan Barasi ailesi üyeleri arasında 1987 yıllarında çıkan arazi anlaşmazlığı sonucunda çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu acı olaydan sonra çıkan kan davası 35 sürdü ve bu kan davasının son bulması için kanaat önderleri ve İl Müftülüğü devreye girdi ve aileler barışmaya ikna edildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA)- Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyelerinin katılımıyla bir düğün salonunda organize edilen barış yemeğinde iki aile fertleri, el sıkışarak, dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış sözü verdi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muzaffer Çakar ve kanaat önderleri düzenlenen barış yemeğine katıldı.

Çok önemli bir gündem için toplandıklarını belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “İnsan bazen nefsine yenik düşüp yanlışlıklar yapabiliyor. Yaratılışımız gereği de Yüce Allah'ın bizlere verdiği bir özellik olan tövbe kapısına sığınmamız bizler için en hayırlısı olandır. Bu anlamda bu barışın sağlanmasında başından sonuna kadar kimler emek vermişse Allah hepsinden razı olsun. Hatalar yapabiliriz ancak önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır” dedi.

TOPAL: “BU AİLELERİMİZİN BİRBİRLERİNE KUCAK AÇACAKLARINA EMİNİZ”

Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, “Biz müftülüğümüzün saha çalışmaları neticesinde 35 yıldır küs olan iki ailemizi bir araya getirdik ve bugün kucaklaşmalarına şahitlik ettik. Bu ailelerimizin artık birbirlerine kucak açacaklarına ve seveceklerine eminiz. Bölgemizde ise barışıklığı muhafaza etmek için halkımız da büyük bir irade ortaya koyuyor. Bu iradenin sonucunda bu barış yemeğinin gerçekleşmesini görmekte bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Kan davasının barışla sonuçlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden aile mensuplarından Mehmet Buğrahan ise yaklaşık 35 yıl önce yaşanan davanın sonuçlanmasına şahitlik etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buğrahan, ailelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hareket etmesi en büyük temmenileri olduğunu söyledi.