Bingöl'de 1,18 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç takip sonrasında durdurulan araç içinde, 1,18 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik istihbarı bilgiler neticesinde; temin edilen uyuşturucu maddeleri Bingöl iline getirebileceği değerlendirilen şüpheli bir aracın Bingöl-Genç- Yayla Köyü mevkiinde durdurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Aracın ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak Genç istikametine kaçtığı belirtilen açıklamada, araç içerisinde dışarıya poşet atıldığı tespit edilerek yapılan takip ile Yayla Köyü yol ayrımında durdurulduğu belirtildi.

Araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde ve yol kenarında şeffaf naylon poşet içerisinde 1 kilo 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.