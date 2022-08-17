Bingöl Beyaztoprak'ta çöp istemiyorlar

Bingöl'de Beyaztoprak Köyü’ne yaklaşık 500 yüz metre mesafede olan Bingöl Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Alanı (Katı Atık Bertaraf Tesisi)'nin köylerine vermiş olduğu zarardan ötürü basın açıklaması düzenledi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Diyarbakır’da faaliyet gösteren MUSYANDER (Bingöl Yamaç Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği) basın sözcüsü Hasan Elhakan, basın açıklaması yaptı.

Çöp toplama sahasından çevreye yayılan kötü kokuların ve eriyen atıkların su ile karışımı sonucun da başta sağlık açısından olmak üzere çevreyi ciddi derece de olumsuz etkilediğini belirten Hasan Elhakan, "Buradan ÇED raporunu veren insanlara sesleniyorum. Birçok ülke gezdim hiçbir ülkede yerleşim alanına 500 metre-bir km alanına hiçbir zaman çöp izni verilmemiştir. Buradaki doğal yaşamı bitiremezsiniz, insanların doğal yaşam haklarını ellerinden alamazsınız. Dayanılacak gibi değil. Belediyenin yaptığı bir açıklama var ve ben gülerek o açıklamayı okudum. Buyrun çıkıp Beyaztoprak köyüne gelip oturun bakalım kokudan kalabilecek misiniz? Beyaztoprak mesire alanı var burada. Oradaki insanların piknik yaparken ne kokular çektiğini biliyor musunuz? Daha önce bin kişi gelirdi şimdi yüz kişi geliyor bu koku yüzünden. Buradan 5-10 km öteye gidin hala bu koku var" diye konuştu.

Basın açıklamasında konuya ilişkin Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara da cevap veren Sözcü Elhakan, "İnsanlar provoke edilmiyor, bunu iyi bilin. Buradaki insanlar sadece kendi hakkını arıyor. Kendi duygularını anlatıp kendini ifade etmeye çalışıyor ama siz sanki birilerinin siyasi güdümüymüşüz gibi bize yaklaşmayın" dedi.