Bingöl’de etkin olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin gece gündüz demeden kapanan köy yollarını açmak için çalışmaları sürerken, şehir merkezinde çalışamayan Bingöl Belediyesi sınıfta kaldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl’de şehir içinde ulaşımda zorluklar yaşanırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Şehir merkezinde yollar çileye dönüştü.

Bingöl Belediyesi ana caddelerde vatandaşlar zorluk yaşarken, ara yollara girmek neredeyse imkânsız hale geldi.

Uydukent Mahallesi'nde araçların geçişi tek şerit halinde sağlanırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekiyor.

Beşyol mevkii, Bahçelievler mahallesinde benzer görüntüler yaşanırken, Karşıyaka Mahallesi Hikmet Tekin Bulvarı mevkiinde yollar uzun süre açılmayınca araçlar mahsur kaldı.

Belediyenin çalışmadığını belirten Cengiz Akduman, "Bingöl belediyesi gerçekten çalışmıyor. Ben burada öğrenciyim gece çalışıyorum eve gidip gelmekte ben ve bina sakinleri gerçekten çok zorlanıyor. Ülkemizi başı sağ olsun bildiğiniz gibi 10 ilde deprem felaketi oldu. Burasıda deprem bölgesi fakat çalışma yapan bir belediye yok! Sdece ara sokaklardan geçen araçlar yol açmış gerisi kapalı, insan hiçbir yeri açmaz mı ya, Bingöl sadece dört yoldan ibaret değildir, diğer cadde ve sokakları da açın eğer açamıyorsanız başkanlığı bırakıp gidip evde oturun" diyerek tepkisini dile getirdi.