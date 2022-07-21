Binali Yıldırım'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline katılmak üzere Malatya'ya gelen son Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediyesi önünde çiçekler ve Kuzey Osetya Sermat Dans grubu tarafından sergilenen gösteriyle karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Belediye ziyareti sırasında şeref defterini de imzaladı.

Ziyarete AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya eski Belediye Başkanlarından M. Yaşar Çerçi, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP İl Başkanları ile Malatya protokolü katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan Malatya Kültür Envanterini inceleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Malatya’nın tarihi ve turizmi açısından çok kapsamlı ve güzel bir çalışma olduğunu belirterek hazırlanan Envanterden dolayı Başkan Gürkan’ı tebrik etti.

Türk Dünyası’nın AK Sakallılar Konseyi Başkanı’nı Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, Malatya'nın hem insanlık tarihi açısından hem Türk İslam tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, konuşmasının devamında, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmakta olan hizmet ve yatırımlar hakkında da AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaretin anısına, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a kayısı, tespih ve Arslantepe’de bulunan dünyanın ilk kılıcının replikasını hediye etti.