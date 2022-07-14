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Binali Yıldırım Artvin’de Yeni Yusufeli’yi inceledi
Yerel 14.07.2022, 13:20
Eski Başbakan ve 28. TBMM Başkanı Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Yusufeli yeni yerleşim yerindeki çalışmaları inceledi.
ARTVİN (İGFA) - Eski Başbakan ve 28. TBMM Başkanı Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Yusufeli yeni yerleşim yerindeki çalışmaları inceledi.
Yusufeli Barajı’nın su tutmasıyla birlikte baraj altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerini gezen Yıldırım’a Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve kent protokolü de eşlik etti.
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