Bin Kassim Başkan Altay’ı ziyaret etti

Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında şehirde bulunan Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.KONYA (İGFA) - Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Konya’da bulunan İslam ülkelerinden yabancı devlet adamlarıyla ve ülkelerin spor heyetleriyle görüşen Başkan Altay, Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim’ı ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “İslami Dayanışma Oyunları başarıyla devam ederken bir taraftan da yabancı ülkelerinden gelen heyetlerle diplomatik görüşmeler yapıyor, ülkelerimiz ve şehirlerimiz arasındaki ilişkileri her yönden geliştirmenin çabasını gösteriyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum.” dedi.

“KONYA’NIN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK İÇİN GELDİM”

Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim ise hem Atletizm hem de Yüzme Federasyonu Başkanı olduğunu belirterek, “Buraya oyunları izlemek ve Konya şehrinin güzelliklerini görmek için geldim. Oyunlardaki başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Sizinle gurur duyuyoruz çünkü her zaman İslam’a yönelik hareket ediyorsunuz. Kuala Lumpur ve Konya arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sizinle işbirliği yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

BAHREYNLİ HEYETTEN BAŞKAN ALTAY’A ZİYARET

Başkan Altay, Bahreyn Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Faris Mustafa Al-Kooheji ile de bir araya geldi. Başkan Altay heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederken ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilerin pekişmesine vesile olmasını diledi.