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Bin 100 ton tıbbi atık imha edildi

Yerel 17.07.2022, 19:15
Bin 100 ton tıbbi atık imha edildi

Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yılın ilk 6 ayında, içerdikleri tehlikeli kimyasallar, toksinler, enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici nitelikteki atıklar olmak üzere insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşıyan 1100 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık tüm alanlar sterilize edilirken, hastaneler başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren toplam 620 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıkları da toplanarak bertaraf ediliyor. Tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla detayları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilmiş olan her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyo-tehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılıyor.

Tıbbi atıkların taşınması özel dizayn ve imal edilmiş araçlarla yapılıyor. Toplanan atıklar katı atık düzenli depolama sahası içinde bulunan Samsun Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getiriliyor. Burada da steril hale getiriliyor. Tesiste 2022 yılının ilk 6 ayında 1100 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

TOPLAMA VE İMHASINDA BÜYÜK HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların, diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıdığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, tıbbi atıkların diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıması sebebiyle toplama ve imha süreçlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Bertaraf sürecinin de oldukça önemli olduğunu ifade eden Tulumen, "Tesise getirilen tıbbi atıklar özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak buhar ve 2.5 bar basınca tabi tutularak enfeksiyon risklerinden arındırılıyor. Sterilize edilmiş tıbbi atıklar kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor. Evsel atıklar daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda depolanıyor. Tesiste bir işlem döngüsü 1 saat sürerken, bu sürede de yaklaşık 1 ton tıbbi atığın bertaraf süreci tamamlanıyor" dedi.

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