Bilim ve siyaset insanı Adnan Akyarlı’ya veda

İzmir Kent Konseyi Başkanı ve İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.İZMİR (İGFA) - Bilim ve siyaset dünyasının unutulmaz ismi, İzmir Kent Konseyi Başkanı ve İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden Adnan Akyarlı için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Akyarlı’nın ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Atila Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetimi, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İZELMAN ailesi, siyasi parti temsilcileri, eski dönem belediye başkanları ve milletvekilleri, meclis üyeleri, kent konseylerinin başkanları, oda, birlik ve kooperatif başkanları, akademisyenler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Anısını sonsuza kadar yaşatacağız” Törende Adnan Akyarlı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu çiçekler arasında sahneye konuldu. İzmir, Türkiye ve Atatürk sevdalısı Akyarlı’nın başarı dolu yaşam öyküsünü anlatan film, duygulu anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Acımız çok büyük. Gerçekten Türkiye bir aydınını, bir devrimci mücadele insanını kaybetti. İnsanlık bir bilgesini kaybetti. Bilim insanıydı, siyasetçiydi, çok iyi bir eğitimciydi. Bilimsel bir şeyden bahsediyorsa, hiç bilmeyene bile o kadar güzel anlatırdı ki. Siyasetçiye öyle bir siyasi ders verirdi ki… Herkesin anlamasını sağlardı. Çok erdemliydi. İki yüzlülük, öfke, riyakarlık bir insandan bu kadar mı uzak olur? İyilik, hoşgörü, tevazu, sabır, dürüstlük bu kadar mı bir insanda buluşur? O yüzden acımız çok büyük. Anısını sonsuza kadar yaşatacağız. Onun adını bir eğitim kurumunda yaşatmayı düşünüyoruz. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

“İlkeli uzlaşmalarla siyaset yapmayı öğretti” Akyarlı’nın yakın dostu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “Bilim dünyası bilim insanını, kent konseyi kurucusunu, politikacılar ağabeyini kaybetti. Adnan Akyarlı ölümsüzdür. İsmi sonsuza kadar yaptıklarıyla, eserleriyle yaşayacak. O ismini verdiğimiz yere de değer katacak bir insan. Bana hep dilim biraz sivri olduğunda ‘Biz ilkeli uzlaşmalarla siyaset yapmalıyız’ derdi. Türkiye’nin en çok kutuplaştığı dönemde ilkeli uzlaşmalarla siyaset yaptık” ifadelerini kullandı.

Engelsizmir Kongresi Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem ise mikrofonda duygusal anlar yaşadı. Köstem "Çok iyi kalpli bir insandı" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı ve sahneden indi.

“İzmir’in tanımadan özleyeceği dedesini sonsuzluğa uğurluyorum” Törende Akyarlı’nın kızları, babalarını son yolculuğuna uğurlamak için sahneye geldi. Ayşın Akyarlı Savatlı, “Ben sadece biricik babamı değil, en büyük arkadaşımı, yol göstericimi, düşüncemi aydınlatan bilge önderimi, hayattaki en büyük gurur kaynağımı, annemi sonsuz aşkla seven eşini, en büyük hayranını, doğacak kızım İzmir’in tanımadan özleyeceği dedesini sonsuzluğa uğurluyorum. Anıları, öğretileri, sevgi zincirleriyle hep bizimle olacak” diye konuştu.

Diğer kızı Ayşegül Akyarlı ise “En bilge akıl hocamı, en iyi sırdaşımı, biricik babacığımı kaybettim. Benim tanıdığım en çağdaş insandı. En iyi aşıktı. İyi kalpli, çalışkan, üretken, sürekli öğreten eşsiz bir insandı” dedi.

“İşte bu ölümsüzlüktür sevgili kardeşim” Akyarlı’nın 40 yıllık dostu Prof. Dr. Avukat Necdet Basa da duygu dolu bir konuşma yaparak “Etrafına sürekli olarak saçtığın pozitif enerji, yetiştirdiğin öğrenciler, sevdiklerin, binler, on binlerce insan sana eşlik edeceğiz. İşte bu ölümsüzlüktür sevgili kardeşim. Bir dürüstlük timsali, gerçek bir demokratsın. Ölümsüzlük budur. Sen Atatürk‘ün aydınlattığı bilimsel yoldan hiç ayrılmadın ve öğrencilerine, arkadaşlarına hep bunu yaydın. Bu anma töreni seni sonsuzluğa taşıyacak olan kadirşinaslığın çok saygın bir örneğidir” diye konuştu.

Sanatın, sporun, kitapların konuşulduğu bir dünya… İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen çok bilge bir aydını uğurladıklarını belirterek “İlk günden beri aklın ve bilimin yolunda çalıştık. Böyle erdemli ve bilge bir insanla birlikte olmak çok büyük bir onurdur. İZELMAN’nın bugün bir aile gibi olmasında hocamızın çok büyük katkısı olmuştur. Hayatımızın her alanında kalıcı izler bıraktı. İZELMAN ailesi olarak söz veriyorum, başladığımız her projeyi tamamlayacağız. Silahların değil, sanatın, sporun, kitapların konuşulduğu bir dünya için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Bazı insanlar gittikten sonra da öğretmeye devam eder” İzmir Düşünce Topluluğu adına konuşan CHP İzmir Eski Dönem Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı “Bugün burada yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenen, elini taşını altına koymaktan çekinmeyen bir aydına veda ediyoruz. Bazı insanlar vardır gittikten sonra da öğretmeye, yol açmaya devam eder. Sizin yetiştirdiğiniz gençlerle mücadeleniz, mücadelemizdir. Aydınlık bir Türkiye için devrimci bir mücadeleyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yapacak daha çok işimiz vardı” İzmir Kent Konseyi Başkan Vekili Nusret Doğan Albayrak, “İzmir için, İzmirli için çok önemli çalışma grupları oluşturmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlardan tarıma, kentsel dönüşümden muhtarlara, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çocuklara kadar 28 çalışma grubu kurdu. Yapacak daha çok işimiz vardı” şeklinde konuştu.

“Hocamızı, ağabeyimizi kaybettik” İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, “Kent Konseyi ve ülkemizin demokrasisine yaptığı katkıları asla unutmayacağız. Bu ayrılık çok erken oldu. Onun yolundan gitmeye devam edeceğiz. Mücadelesi mücadelemizdir” şeklinde konuştu.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu adına konuşan İsmail Kumru ise “2010 yılında 40 kent konseyiyle başladığımız hikayeyi 110 kent konseyine getirdik. İzmir’de çok iyi bir ekip kurdu. Adnan hocamızın mirası hem Türkiye kent konseylerinde hem de İzmir kent konseylerinde devam edecek” dedi.

Nazım Hikmet’in dizeleriyle veda Konuşmaların ardından büyük usta Nazım Hikmet Ran’ın “Hoşçakalın Dostlarım” adlı şiirinden bestelenen Grup Yorum şarkısı, Akyarlı’nın fotoğraflarıyla dinlendi. Akyarlı’nın sevenleri, törenin ardından Akyarlı’nın tabutuna kırmızı karanfil bıraktı.

Törenin ardından Akyarlı, Küçükyalı Hamidiye Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyarlı’nın naaşı Urla Zeytinalanı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eğitimci, devrimci ve Atatürkçü bir İzmir sevdalısı: Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı: 1949’da Adapazarı’nda doğdu. İlk öğrenimini Mardin, Bursa ve Edremit’te, orta öğretimini Edremit Lisesi’nde, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1971’de İTÜ İnşaat Fakültesi'nden "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun olan Akyarlı, 1975’te "Doktor Mühendis", 1980’de "Kıyı ve Liman Yapıları" dalında "Doçent", 1987’de "Hidrolik" ve 1988 yılında ise "Deniz Teknolojisi" dallarında iki kez "Profesör" unvanı aldı. “İkinci Üniversite” kapsamında “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik”, ardından “Web Tasarımı ve Kodlama” programlarını bitirdi. Akyarlı “Yerel Yönetimler” programında da eğitimini sürdürüyordu.

1972-1998 sürecinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde çeşitli düzeylerde yönetim sorumlulukları alan Akyarlı, 1998 yılında emekli oldu.

Bu süreçte yetmiş beş civarında ulusal ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı, yurt içinde ve dışında yayınlanmış 320 civarında eser bıraktı.

1998-2009 yılları arasında Türkiye-Belçika ortaklığındaki bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı ve özel sektörde önemli görevler üstlendi. Akyarlı, 2009-2014 döneminde "İzmir Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkan Vekili” ve “Konak Belediye Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı” olarak, CHP İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Konak Kent Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı, Karabağlar Kent Konseyi Önceki Başkanı, İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucu Dönem Sekreteri ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Dönem Başkanı olan Akyarlı, çok sayıda mesleki örgütün, derneğin, vakfın ve yeni nesil Biyoekonomi Kooperatifi’nin kurucu üyesi oldu.