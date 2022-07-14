Bilim merkezinde sona doğru

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle Düzce’den geleceğin bilim insanlarının çıkması, bilim ve teknolojiyi vatandaşın ayağına kadar getirmek amacıyla yapımına başlanan Bilim Merkezi’nde tüm düzenlemeler çocuklara yönelik yapılıyor.

DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün TUBİTAK ile işbirliği yaparak Düzce’ye kazandırdığı Bilim Merkezinin inşaatında sona yaklaşılıyor. Başkan Özlü, Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden Bilim Merkezinin tadilat çalışmalarını yakından takip ediyor. Çeşitli yaş gruplarından, farklı birikime sahip çocuk ve gençlerin bilimle buluşturulmasının yanı sıra bilim ile teknolojinin daha anlaşılır ve ulaşılır olması için başlatılan çalışmalarda düzenlemeler çocuklara yönelik yapılıyor.

SINIFLAR ÇOCUKLARA GÖRE YENİLENDİ

Çocuklara göre düzenlenen eğitim sınıflarına yeni pencereler açılırken tuvaletler de çocukların kullanabileceği hale getirildi. Sınıflar yeniden düzenlenirken üst katın da inşaat çalışmaları tamamlanmasının ardından TÜBİTAK’IN Türkiye’nin 7. Bilim Merkezi olacak Düzce Bilim Merkezi’nin içini dizayn etmeye başlayacak.