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Bilim insanları Hatay'da buluştu

Yerel 20.07.2022, 17:51
Bilim insanları Hatay'da buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen “21. Yüzyılda Göç ve Eğitim” temalı VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresine katıldı.HATAY (İGFA) - Sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve birçok üniversitesinin iş birliği ile düzenlenen kongre HMKÜAtatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.Kongre HMKÜ Antakya Devlet Konservatuarı hocalarının hazırladığı müzik dinletisi ile başladı.

Kongrenin açılışın konuşan TURKCESS Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, dünyada göç olgusu farklı dönemlerde gündeme gelmiş ve günümüzde ülkeler, dünyada yaşanan gelişmeler sonucu göç ve göçmen sorunu ile karşı karşıya kaldığını, göçün siyasal ve ekonomik nedenleriile birlikte eğitim boyutu üzerinde de durulması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın Suriye’de yaşanan savaş ortamından en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu söyleyen HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Suriye savaşı sonrası yaklaşık 4 milyon insanın Türkiye’ye gelmesi önemli bir problem oluşturduğunu, bundan en çok etkilenen illerden birinin de Hatay olduğunu söyledi. "Resmi kayıtlara göre yaklaşık 450 bin üzerinde Suriyeli vatandaş Hatay’da ikamet etmektedir" diyen Kaya, "Bu göç ile beraber ülkemizde olduğu gibi Hatay’da da problemler yaşatmıştır. Eğitim başlığı bunlardan en önemli problemlerden biri. Hatay’da yaklaşık 60-70 bin kadar eğitim gören Suriyeli vatandaş var. Bazı bölgelerde Suriyeli öğrenciler daha fazla. Bu problemlerin bilimsel bir zeminde de çözülmesi lazım. Üniversiteler de bilimsel zemin açısından en önemli yerlerdi” diye konuştu.

Suriyeli artan nüfusun tüm dünyaya olan olumsuz etkilerinden bahseden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, “Bir tarafım akademisyen bir tarafım siyasetçi. İki tarafın ağır bastığı ve ikisinin de çalışarak çözmesi gereken bir konunun burada konuşulması beni çok mutlu etti. Bu sorun sadece Türkiye’nin, bölgenin veya Hatay’ın sorunu değil. Tüm dünyada gittikçe artan ve artması muhtemel olan sorunla karşı karşıya. Bu konunun tek başına siyasetle çözülemediği akademisyenlere ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Başkan Savaş, Hatay’ın büyükşehirler içinde nüfusuna göre en fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan şehir olduğunu söyledi.

Lütfü Savaş, Ganire Paşayeva’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü’nü verdi.

Kongrede ayrıca Paşayeva, Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’a Azerbaycan’a özgü çeşitli hediyeler verdi.

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