Bilim dünyası Hatay'da buluştu

Fonksiyonel Üroloji’de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi Hatay’da başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, birçok ülkeden gelen hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin katıldığı Fonksiyonel Üroloji’de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi’nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Savaş, Hatay’ın ilklerin ve enlerin şehri olduğunu vurgulayarak, “Bu coğrafyada böyle bir kongrenin yapılması, geçmişte hekimlik ve hocalık yapmış biri olarak beni çok mutlu etti. Teknolojinin insanlık yararına bu kadar etkin kullanılması bizi mutlu ediyor. Bu kongrenin kuruluşumuzu, kurtuluşumuzu ve ana vatana katılışımızı temsil eden bu binada yapılıyor olması da ayrıca anlamlı” şeklinde konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin Hatay’da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Rahmi Doğan konuşmasının devamında, “Eğer birileri Orta Doğu’da kanı ve gözyaşını durdurmak istiyorsa Hatay modeli onlar için iyi bir modeldir” dedi.

Kendisi de Hataylı olan Kongre Başkanı Prof. Dr. Emre Huri, kongrenin tarihi meclis binasında gerçekleştirilen ilk tıp kongresi olmasından dolayı önem arz ettiğinin altını çizerek, “Devlet olmayı millet olmaya tercih etmiş, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı kadim şehir Hatay’da sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur. Memleket sevdasının nesilden nesile aktarıldığı yerdir Hatay” ifadelerini kullandı.

Kongre için 4 Ekim’de kente gelen konuklar, 5 Ekim’de EXPO 2021 Hatay’ı ziyaret etmiş, Medeniyetler Korosu konserinin ardından Hatay Gastronomi Evi’nde kentin eşsiz lezzetlerini tatmıştı.