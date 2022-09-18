Bilgelik ve Bilim Festivali'ne Foça ev sahipliği yaptı

Bilgelik ve Bilim Festivali (BBF) 2022, Foça'da düzenlendi. Festivalin ev sahipliğini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yaparken etkinlik Grimoir Akademi ve SevMedya işbirliği ile hayata geçirildi.İZMİR (İGFA) - Festivalin açılış törenini Erhan Önel sunarken protokol konuşmalarını SevMedya Yönetim Kurulu Başkanı Aslıkan Sevinç Topsakal, Leon Otel yöneticisi Nurgül Uçar, SevMedya Genel Yayın Yönetmeni Erkan Sevinç, Grimoir Akademi kurucusu Selin Acar ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yaptı.

Törende organizasyon adına SevMedya İstanbul temsilcisi Ecem Naz Tunca Nurgül Uçar ve Fatih Gürbüz’e birer anı tabağı hediye etti.

Eğitimler felsefeci yazar Ali Naki Gündoğdu ile başladı. Festival çerçevesinde hekim gazeteci yazar Prof.Dr.Erkan Sevinç, gazeteci fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz, felsefeci yazar Göktuğ Halis, nefes yaşam koçu İkbal Kaya, araştırmacı yazar Murat İrfan Ağcabay, mimar sanatçı masalcı Ümit Elgin ve sanat tarihçisi,rüya yorumcusu yazar Zeynep Ergen’in eğitim ve workshopları gerçekleştirildi.

Festival Genel Koordinatörü Selin Acar katılımcıların sertifikalarını son gün alacaklarını ve festivalin 2023 yılı eylül ayında yine Foça’da düzenleneceğini belirtti.