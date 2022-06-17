Bilecik’te yeni araçlar iş başı yaptı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yeni alınan araçlar ve iş makineleri hizmete başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi, kendi kaynaklarıyla 5 milyon 277 bin133 lira bedelle 2 silindir, 1 loder yükleyici, 1 kanal kazıcı, ve 4 kamyon Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesine kazandırdı.

Yeni alınan araçlarla İl Özel İdaresi’nin gücüne güç katacağını belirten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, toplam 8 tane aracı gücümüze güç katmak için devreye aldıklarını söyledi.

5 milyon 277 bin TL tutarındaki kaynağı hiçbir yerden borçlanmadan kendi öz kaynaklarıyla karşıladıklarını belirten Kızılkaya, "Milletimize daha güzel hizmetler yapabilmek için bu iş makinelerini burada hizmete almış bulunuyoruz. Bize düşen görev; güzel hizmetler yaparak halkımızın refahını ve hayat konforunu yükseltmektir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesile ile bu birlikteliği ve milletimize hizmet etmeyi bize nasip eden Cenabı Allah’a hamd ediyoruz” dedi.