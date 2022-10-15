Bilecik’te taşıma su ile ihtiyacı karşılanan köye sondaj

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde içme suyu tükenen Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerine 4 yıldır tankerlerle her gün içme suyu taşınırken, Nazifpaşa Köyü'nde yapılan sondaj çalışmasıyla 2 köyün su ihtiyacı karşılanacak.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yeraltı kaynak suları tükenen Pazaryeri ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nazifpaşa köyü ve Bahçesultan köylerine vatandaşların ihtiyaçları kadar hergün Bilecik Özel İdaresi ekipleri tankerlerle köylere su sevkiyatı yapılıyordu.

Bölgede Bilecik İl Özel İdaresi tarafından gerekli jeoloji incelemelerin tamamlandığını belirten Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinin su ihtiyacını karşılayacak, Nazifpaşa Köyü yakınlarında sondaj çalışmalarının başladığını ve 2 köye yeterli su bulununcaya kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmaların tamamlandığını aktaran Kaymakam Altay, Nazifpaşa köyünde su sondaj çalışmasının Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından ihalesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaymakam Altay, 4 yıldır susuzluk çeken 2 köy için yapılan çalışmalarının hayırlı olmasını dilerken desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür ederken, Nazifpaşa Köyü Muhtarı İsmail Yıldız ile Bahçesultan Köyü Muhtarı Baki Dündar, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’a köylerinin içme suyu sorununu çözdüğü için teşekkür etti.