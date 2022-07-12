Bilecik’te Pazaryerinde geleneksel buluşmaya yoğun ilgi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen geleneksel pilav etkinliği yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun katılımın gerçekleştiği program, Sarıdayı Köy Mezarlığı'nda dua edilmesi ve akabinde köy camisinde mevlit okutulmasıyla başladı.

Kabristan duası ve öğle namazı öncesi okutulan mevlidin ardından katılımcılara muhtarlıkça yemek ikramında bulunuldu.

Açılış konuşması yapan Sarıdayı Köyü Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, her yıl geleneksel hale getirdikleri birlik ve beraberliğinin katlanarak arttığı etkinliğe katılımdan ötürü teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, bu tür etkinliklerin, birlik ve beraberliğe çok büyük katkılar sağlayan çok güzel adetler olduğunu ifade ederek, "Allah birlik, beraberlik ve vatan sevgimizi daim eylesin" dedi.

Etkinliğe; Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Kestel Belediye Başkan vekili Safiye Demirli Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Selen Mutlu Haşit, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, meclis üyesi Erkan Karakaş, davetliler ve köy halkı katıldı.