Bilecik’te neler oluyor? Başkan’dan önemli açıklamalar

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ilimizde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gerek sosyal medyada gerek basın yoluyla sorulan soruların cevabını verdi.

BİLECİK (İGFA) - Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bilecik Belediye Başkan V. Subaşı, kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla basın mensupları ile belirli zamanlarda bir araya gelecekleri bilgisini verdi.

Açıklamasına, ‘’Sizlerin aracılığıyla gerek sosyal medyada gerek sizin direkt sormuş olduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum, hem de vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum’’ ifadelerini kullanan Başkan V. Subaşı, ‘’Öncelikle devam eden altyapı ve asfalt çalışması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bilecik Belediyesi olarak altyapı çalışmamıza başladığımız ilk günden beri sizler de biliyorsunuz. Büyük bir çalışma yapacağımızı ve bu konuda en büyük desteğin vatandaşlarımızın sabrı olacağını söylemiştik. Sağ olsun halkımız da bugüne kadar bizlere büyük bir sabırla destek oldular. Çalışma başladığı günden bu yana hiçbir aşamada sorun ya da bekleme olmadı. Bu konuda hem sizlerin aracılığıyla hem de kendim bizzat esnaf ve vatandaş gezileri yaparak, halkımızı hep bilgilendirdik. Asfaltlama işi için fiziki olarak bekleme süresinin olduğu, beklenmesi gereken ihale süreci gibi konuları da göz önünde bulundurduğumuzda aslında hiçbir sorunun olmadığını anlamış olacağız. Çalışma tamamlanınca daha temiz bir suya ve daha temiz bir çevreye kavuşmuş olacağız. Ayrıca yıllardır atıl olan arıtma tesisimiz de faaliyete geçmiş olacak.’’ dedi.

ASFALTLAMA ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BEKLENMESİ GEREKEN SÜREÇLER OLDU’’

Asfaltlama çalışmasının belirlenen takvim doğrultusunda başladığını kaydeden Subaşı, ‘’İhalemizi yaptık, tek katılımcı vardı. Beklenen bedeller doğrultusunda bir rakam geldi. Çünkü biliyorsunuz her gün gelen zamlar, asfaltın hammaddesi olan asfaltı da etkiliyor. İyi bir rakama ihaleyi almış olduk. Bugünün rakamlarıyla ihale yapsaydık gerçekten kamu olarak daha büyük zararda olacaktık. Çünkü bizde yaklaşık maliyetler hesaplandığında 40 gün kadar bir E-kap’ta bekleme süresi oluyor. Bu süreçte her gün zam geldi. Böyle bir rakam oldu. İhaleyi alan firma da çalışmalara başladı. Bir sorun yok.’’ Şeklinde konuştu.

HAVUZUMUZU ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EN GÜZEL ŞEKİLDE YENİLEDİK, HAZIRLADIK

Su Eğlence Dünyası hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Aslında havuzumuz her yıl bu dönemde açılıyor. Diğer yandan okulların kapandığı ilk hafta aileler genellikle çocuklarını alarak tatile çıkıyor. Bunun için ondan sonraki aktifleşme durumu oluyor. Havuzda da kapsamlı bir tadilat çalışması yaptık. Gerek fayansları gerek çalışan motorlar kısmında düzenlemeler ve yenilemeler yaptık. Çocuklarımıza en güzel ve güvenli şekliyle hizmete sunacağız. Havuzumuz, çocuklarımıza yüzme dersinde hizmet vereceği gibi kadınlara ve ailelere de en güzel şekilde hizmet verecek. Şu an itibariyle 14 yaş üstü için 35 TL belirlendi. Önümüzdeki ay meclis gündemine alarak, bunu ele alacağız. ‘’ dedi.

GENÇLİK KONSERİ HAKKINDAKİ SORULARA CEVAP VERDİ

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, toplantıda ayrıca iki kez ertelenen gençlik konserinin maliyeti hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.

Gençlik konserinin erteleme sebeplerini anlatan Başkan V. Subaşı, ‘’ilkinde hava muhalefeti nedeniyle ikincisinde de şehitlerimiz için konseri erteledik. Daha sonra da gençlere söz verdiğimiz için 15 Haziran’da gerçekleştirdik. Yoğun katılımlı ve gençler için güzel bir konser oldu. Konser, organizasyonun toplam maliyeti, organizasyon içerisinde sanatçı 90 bin TL, Ses Sahne Işık Sistemleri 60 bin TL, Ulaşım 20 bin TL, Konaklama 4000 TL, Yemek 6000 TL, Led ekran 12 bin TL, Kulis gider 1500 TL, toplamda 195.000+KDV bir tutarı oldu.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR PROJE HAZIRLADIK. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İHALESİNİ YAPACAĞIZ’’

Konuşmasına, ‘’Milli Egemenlik Parkı’nın ne zaman açılacağı ile ilgili vatandaşlarımızın bir sorusu var.’’ Diyerek devam eden Başkan V. Subaşı, ‘’Milli Egemenlik Parkı ve diğer ihalelerimizi arkadaşlarımız şimdi hazırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki hafta birçok ihaleye birden çıkacağız. Milli Egemenlik parkındaki çay bahçesi de dahil. 6 aylık süreyle çıkacak. Yani yaz ve sonbahar mevsimini kapsayacak. Milli Egemenlik Parkı ile ilgili çok güzel bir projemiz var. Geçen yıl çizmiştik projeyi arkadaşlarımızla birlikte. Artık son halini almış durumda. Onun da ayrıca sunumunu yapacağız. Orada çok güzel bir Down Cafe, seyir teraslı bir çalışma hazırladık. Asansörle ulaşım, engellilere uygun bir proje olacak. Atatürk Parkı’nı andıran hem de gezinti alanlarının olacağı bir proje.’’ Dedi.

‘’KREŞLERİMİZ YAZ DÖNEMİNDE DE HALKIMIZA HİZMET VERECEK’’

Bilecik Belediyesi Sosyal Çocuk Tesisleri’nin bu yaz mevsiminde açık olacağı bilgisini veren Başkan V. Subaşı, ‘’Bildiğiniz üzere kreşlerimiz önceki dönemlerde yaz boyunca açık olmuyordu. Çalışan anneler için büyük bir sorun oluyordu. Kendim de bir anne olduğum için bunu anlıyordum. Böylelikle çalışan anneler mağdur olmamış olacak. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. ’’

‘’KARASU İÇME SUYU ÇALIŞMALARINI TAKİP EDEREK, SORUNU ÇÖZDÜK’’

Karasu içme suyu hattındaki arıza hakkında da bilgi veren Subaşı, arızayı bizzat takip ederek, sorunu çözdüklerini belirterek, ‘’Kendim, Başkan Yardımcımız Vedat Kazıcı ve Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Bozüyük ilçe sınırları dahilinde devam eden çalışmaları takip ettik. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük gayretler gösterdi. Bizler de o gece çalışma tamamlanıncaya kadar konuyu takip ettik ve arızayı giderdik’’ dedi.

Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı da karasu içme suyu ve oluşan arıza durumları hakkında teknik detay bilgisini basın mensupları ile paylaştı.

UĞUR MUMCU PARKI’NI EN GÜZEL ŞEKLİYLE HALKIMIZIN HİZMETİNE AÇACAĞIZ’’

Uğur Mumcu Parkı’nın yenilenmesi ve peyzaj çalışması hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’ İhaleye tek firma katıldı. Aslında bu değişen rakamlar bizleri korkutuyordu. Çünkü bu park projesini yaklaşık 4-5 ay önce hazırlanmıştı. Arkadaşlarımız birçok kez fiyat revizyonu yaptı. Çünkü enflasyona bağlı olarak rakamlar değişiyordu. Bizim yaklaşık maliyetin altında kalan bir rakam teklif ettiğini halkımıza müjdesini vermek istiyorum.

‘’’İBB’DEN HİBE YOLUYLA BİR ADET OTOBÜS ALACAĞIZ’’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şu ana kadar birçok konuda desteklerini gördüklerini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İBB’den gelen bir heyetle görüştük. Karşılıklı olarak şehrimiz için neler yapabiliriz diye konuştuk. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çok güzel projeler belirledik. İBB’den engelliler için bir şarj istasyonu desteği alacağız. Onu da şehrimizin merkezindeki bu parkın uygun bir noktasında hizmete sunacağız. Aynı zamanda İBB’den bir otobüs talep etmiştik. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bu konuda gelen taleplerine bu otobüs ile hizmet vermeye çalışacağız. Meclis gündemimize de gelecek. Kendi demirbaşları listesinden düşürerek, bize hibe edecekler. Maalesef dezavantajlı bireylerimiz için kaldırımlarımız ve parklarımız uygun değil. Atatürk Parkı’nda olduğu gibi yapacağımız Uğur Mumcu Parkı ve diğer alanlarda dezavantajlı bireylerimizin ulaşımını rahatlatacak çalışmalar yapacağız.

SUBAŞI ‘’BİTKİ EVİ’’ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kadınların güçlü olduğu daha çok yer aldığı toplumların daha çok güçlü olduğunu düşünüyoruz.’’ İfadelerini kullanan Başkan V. Subaşı, ‘’ Kooperatif başta olmak üzere çeşitli yollarla kadınlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız Mutfak başta olmak üzere bu gibi alanlarda kadınlar eliyle Bilecik’imizin lezzetlerini halkımızla buluşturacağız. Bununla birlikte güzel bir projemiz daha var. Kadın kooperatifimizin desteğiyle güzel bir Bitki Evi projemiz var. Lojmanlarımızın olduğu bölge biliyorsunuz kullanıma açık değildi. O da bundan sonra en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böyle bir bitki müzesi ve kitapların olduğu yine sağlıklı içeceklerin olduğu bir nokta oluşturmaya çalışıyoruz. Oranın da bahçesi çok güzel. Belki de çoğunuz biliyorsunuz. Orada çok yetişmiş bitkilerimiz var. Bundan bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz.

KAYI A.Ş. HAKKINDAKİ MERAK EDİLEN SORULARIN CEVABINI VERDİ

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı toplantıda ayrıca Kayı A.Ş. hakkındaki sorulara da cevap verdi. Bizim normalde belediyenin norm kadrosunda yüzde 20 kadrosu kadar geçici işçi alma yetkisi var. Bu meclisten geçen bir yetki. 5 ay 29 gün süren bir dönem. Toplamda 35’i geçici, 5 ay 29 günlük, 5’de süresiz olarak işe aldığımız çalışan var. Süresiz aldığımız çalışanla ilgili olarak ise bizim ana okulumuzda 5 sınıf var. 4 tane öğretmenimizin olduğunu öğrendim, başkan vekili olduğumda. Bizim yaş grubumuz biraz küçük. 3,4 ve 5 yaş grupları. Bu yaş gruplarında çocukların lavabo ve benzeri ihtiyaçları için yardımcı öğretmenin olması gerekiyor. 5 sınıfı 4 öğretmenle idare etmemiz mümkün değildi. 2’si buraya dahil edildi. Öğretmen de alacağız. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Bununla ilgili ilana da çıkıyoruz. Aynı zamanda geri kalan üç tane çalışanımızı da süresiz olarak aldığımız su kanalizasyon bölümüne aldık. Bununla ilgili vardiya sistemine geçmemiz gerekiyordu. Çok sık aralıklarla arızalar oluşuyor. Bununla ilgili olarak da bu sorunu bu şekilde çözmeyi planlıyoruz. ‘’dedi.