Bilecik’te köylere 'güvenli' takip

Bilecik Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’nın görev ve sorumluluk bölgelerindeki köylerde meydana gelen veya gelme ihtimali olan olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla köyleri güvenlik kamerasıyla takip edecek.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Bilecik İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı'nın belirlediği öncelik sırasına göre, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, asayiş olaylarında şüpheli ya da şüpheliler ile kullandıkları araçların tespit edilebilmesi, amacıyla köylerde güvenlik kamerası çalışması başlattı.

İl Özel İdare Ekipleri aciliyet arz eden noktalarla çalışmalara öncelik vererek Yeniköy, Deresakarı, Selbükü, Okluca, Çakırpınar, İlyasbey ve Erkoca Köylerinde Güvenlik Kamera Sistemi kurulumu tamamladığını belirtti.

Bu arada Selöz, Kapaklı, Abbaslık ve Koyunköy Köylerinde ise Güvenlik Kamera Sistemi kurulumu devam ettiği öğrenildi.