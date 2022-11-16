Bilecik’te KÖYDES yatırımlarına yakın mercek

Bilecik’te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile 2022 yılında yapılan projeler değerlendirildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) -Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçe kaymakamları ve İl Özel İdaresi birim müdürleri hazır bulundu.

Bilecik’te 2022 yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nce 130, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 41 proje olmak üzere toplam 171 proje köylere İl Özel İdaresi ödenekleriyle KÖYDES tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 51 kilometre sathi kaplama, 51 kilometre bitümlü sıcak kat asfalt olmak üzere 102 kilometre köy yolunun asfaltlandığı kaydedildi.

İl Özel idaresince Bilecik köylerinde 40 bin metre içme suyu, 10 bin metre kanalizasyon borusu yenilenirken, köylerde içme suyu yeni depo, mevcut depo onarımları, içme suyu şebeke yenileme, ilave isale hattı, memba bakım onarımları tamamlanıp ve köylere 750 bidon klor desteği sağlandı.