Bilecik’te Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.