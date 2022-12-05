Bilecik’te 'güvenlik'li toplantı

Bilecik'te 'güvenlik ve asayiş' toplantısında düzensiz göç ile mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ve okul güvenliği konuları da masaya yatırıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

İlçe kaymakamları ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla GAMER’de gerçekleşen toplantıda, halkın huzur ve güvenliği için; terör, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadele ve okul güvenliği konuları görüşüldü.