Bilecik’in ilk ve tek 'Köy Yaşam Merkezi'ne Kaymakam'dan yakın mercek

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan ve Bilecik’in ilk Köy Yaşam Merkezi Projesi olan Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim kampına öğrenciler için yeni sosyal alanlar ekleniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, devam eden çalışmalar hakkında Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında kampta öğrencilerin daha güzel ve daha etkili hale getirebilmek amacıyla, Pazaryeri Kaymakamlığı'nca yapımına başlanılan futbol, voleybol ve basketbol sahaları çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Altay, Bilecik'te tek olma özelliği ile kampın iki yıl önce ilçeye bağlı Küçükelmalı Köyü'nde kullanılmayan atıl köy okulunun Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesiyle onarıp tadilatı yapılarak, sınav motivasyonu, telafi eğitimleri, kitap okuma kampları, tarımsal eğitimler, doğa sporları ve çömlekçilik eğitimi gibi öğrencilerin doğa ile iç içe doğa bilincini geliştirmesi gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı'nca örnek olarak gösterildiğine dikkati çeken Kaymakam Altay, "Kamp alanımıza öğrencilerimizin çeşitli aktivitelerini gerçekleştirmesi amacıyla Kaymakamlığımızca futbol, voleybol ve basketbol sahaları ilave ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise, EkoTuzim ve Eğitim Kampı'nda öğrencilerin doğada eğitim alması, bitki çeşitlerinin tanıması, çiçekleri, böcekleri hayvanları tanıması, sportif faaliyetler, diğer yandan kendi aralarında uyumu sağlamasını ve kendi aralarında birlikte hareket etmeyi öğrenmesini sınav hazırlıkları gibi eğitimlerin rehber öğretmenler tarafından verildiğini kaydetti.