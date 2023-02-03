Bilecik'ten sürücülere uyarı: Zincirsiz yola çıkmayın

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ederken Pazaryeri Kaymakamlığı sürücülere uyarıda bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için Pazaryeri Kaymakamlığından art arda uyarılar geliyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçede kar yağışının devam ettiğini belirterek yola çıkacak sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Pazaryeri ilçesinde kapalı köy yolunun olmadığını belirten Kaymakam Altay, yaptığı açıklamada “İlçemiz genelinde kar yağışı etkili olup, yağışın devam etmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma/don vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Bu sebeple sürücülerin kış lastiği kullanmaya özen göstermeleri önemle rica olunur. Sorun yaşayan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi, 381 2001 Pazaryeri Kaymakamlığı, 381 2006 İlçe Jandarma Komutanlığı ve 381 2003 İlçe Emniyet Amirliği iletişim numaralarından bizlere ulaşabilir” ifadelerine yer verdi.