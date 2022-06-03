Bilecik'te Vali Kızılkaya'dan traktör sürücülerine uyarı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Pazaryeri ilçesi ziyaretinde ölümle sonuçlanan traktör kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla traktör sürücülerine ROPS demirinin önemini anlattı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te tarım sezonunun açıldığını ve traktörlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Vali Dr. Kızılkaya, Bilecik’te 2021 yılında 5 vatandaşın traktör kazasında hayatını kaybettiğini vurgulayarak, yapılacak eğitim faaliyetleri ve denetimlerle traktör kazalarını en aza indirerek vefat sayılarını sıfırlamak olduğunu söyledi.

Trafikte görmek kadar görünür olmakta çok önemli diyen Vali Dr. Kızılkaya, traktör sürücülerine tepe lambaları ve reflektörlerin önemini anlatarak tepe lambalarının ve reflektörlerin hayati önem kazandığını vurgulayarak traktör sürücülerine traktörlerinde muhakkak ROPS demirini taktırmalarını istedi.

Reflektörü bulunmayan sürücülerin römorklarına Vali Dr. Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından reflektör takıldı.