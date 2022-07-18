Bilecik'te üreticilere 'çayır tırtılı' uyarısı

Bilecik'te ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyarılarda bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik genelinde ayçiçeği ekili alanlarında 16 Temmuz tarihinden itibaren görülmeye başlanılan çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve zararlar oluşturduğu tespit edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri aracılığıyla köylerde bilgilendirme yaptı.

Ayçiçeği tarlalarında ilaçlama konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Ziraat Mühendisleri, arı yetiştiricilerin zarar görmemeleri konusunda ilaçlama yapacak çiftçileri bilgilendirdi.

Müdürlükte yapılan açıklamada, ayçiçeği ekili bölgelerinde teknik personellerince kontrollerin sürdüğü, üreticilerin de kendi ayçiçek tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadeleyi yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca zararlının zararlı olması dolayısıyla ayçiçek tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmelerini de isteyen yetkililer, zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması dolayısıyla ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması gerektiğini duyurdu.