Bilecik'te UMKE'den nefes kesen tatbikat
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçek kurtarma operasyonunu aratmadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda UMKE tarafından 2022 UMKE faaliyet planı kapsamında düzenlenen 3 günlük eğitim kampı sonrası ekipler gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.
Senaryo gereği zincirleme kazası için 112 Acil Servis Ekiplerine ihbar ile bölgeye ulaşan UMKE ve AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü ve vatandaşlar için seferber oldu.
Ekipler araçlarda sıkışan yaralı vatandaşları sıkıştığı araçtan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.
UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikata Bilecik İl Jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı.
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