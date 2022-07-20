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Bilecik'te tomruk yüklü tırda yangın ucuz atlatıldı
Yerel 20.07.2022, 18:37
Bilecik'in girişinde seyir halinde olan tomruk yüklü tırın arka lastiklerden birinin alev alması sonucu yangın çıktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Bilecik girişinde tomruk yüklü çekici tırın arka lastiklerinden birinin alev alması sonucu yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine Bayırköy Belde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.
Hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını tomruklara sıçramadan kısa sürede söndürdü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 11 ABD 122 plakalı tomruk yüklü tırda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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