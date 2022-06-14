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Bilecik'te KÖYDES toplandı
Yerel 14.06.2022, 10:01
Bilecik’te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi’nin (KÖYDES) 2022 Haziran ayı değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te köylerin sorunları masaya yatırıldı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, ilçe kaymakamları ve Kurum Amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda KÖYDES kapsamında, merkez köy ve ilçelerde yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin son durumları ele alındı.
Toplantıda Vali Dr. Kızılkaya, İlçe Kaymakamlarından devam eden projeler kapsamında gerçekleşen yatırımlar ile yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.
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