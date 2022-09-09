Bilecik'te 100 akademisyenden Pazaryeri'ne kültür gezisi

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kültür gezisi kapsamında Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde görevli akademisyenler, Bilecik’in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerini ziyaret ettiler.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 100 akademisyen Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı görevli rehber Ömer Özdemir eşliğinde Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerine kültürel ve tarihi gezi düzenledi.

Pazaryeri ilçe merkezi, Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Çömlekçiliği ünlü Kınık köyünü gezen akademisyenler, Kınık köyünde bulunan Türkiye’nin en büyük çömlekten yapılma küpü hakkında bilgiler aldılar.

Pazaryeri ilçesindeki ziyaret esnasında akademisyenlere Belediye Başkanı Zekiye Tekin de eşlik etti.

Başkan Tekin, akademisyenlere ilçenin tarihi hakkında bilgiler verirken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’a ve Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e Pazaryeri'nin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtımında katkıda bulundukları için teşekkür etti.