Bilecik Pazaryeri’nde yayla şenliği şölene dönüştü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 'Yayla Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 2.cisi düzenlenen Yayla Şenliği'nde katılımcılar doyasıya eğlenirken Yenişehir Osmanlı Mehteran takımı şenliğe ayrı bir hava katarken şenlik şölene dönüştü.

Şenliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdare Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Üyesi Alattin Emral, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ünal, Mehmet Uzun MHP Pazaryeri ilçe Başkanı Haluk Filizli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dülgeroğlu Köyü'nde düzenlenen şenliğin uzun yıllar devamını dilerken, bunun için de ellerinden gelen destekleri sunacaklarını belirtti. Büyük bir katılım ve coşkuyla kutladıkları şenliğe katılımlarından ötürü uzaktan yakından gelen tüm misafirlere teşekkür ederken, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Yenişehir Osmanlı Mehteran Bölüğü'ne da katkılarından dolayı teşekkür etti.