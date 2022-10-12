Bilecik Pazaryeri’nde öğrenciler fabrikalarda eğitim alacak

Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı'nın ilçedeki seramik fabrikalarıyla imzaladığı protokol gereği öğrenciler fabrikalarda eğitim alacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bonna Porselen, Akgün Seramik arasında MESEM Usta Öğreticilik ve Ustalık Telafi Programı kapsamında, 2022-2023 ve 2023-2024 Eğitim Öğretim yıllarını kapsayan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünü imzaladı.

Düzenlenen imza törenine İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Bonna Porselen ve Akgün Seramik yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Bonna Porselen ve Akgün Seramik fabrikalarında çalışanlara yönelik de ustalık telafi programı usta öğreticilik ustalık telafi programı ve mesleki eğitim, diploma telafi programı uygulanacağı kaydedildi.