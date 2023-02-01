Bilecik Pazaryeri’nde mevsimin ilk kar yağışı başladı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte, ilçede mevsimin ilk kar yağışı başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde kış mevsiminde yağışın olmaması ve havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçedeki çiftçilerin endişeli bekleyişi yağan kar yağışı ile son buldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14 Bölge 144 Şube ekipleri Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Ahı Dağı mevkiinde ulaşımın aksamaması için Bursa karayolunda kar küreme çalışması yaptı.
İlçe merkezinde ise Pazaryeri Belediyesi ekipleri vatandaşların kar yağışından etkilenmemeleri için teyakkuzda beklerken, şu ana kadar ilçeye bağlı 24 köyde ise kapalı köy yolu bulunmuyor.
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